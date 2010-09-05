SFIRIX

Игорь SFIRIX

 
33 годаРоссия/Орел
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

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- Продвижение, оптимизация сайтов

- Создание сайтов

- SEO копирайт

- Аудит сайтов

- Дизайн (рекламный, сайтов, полиграфия)

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Портфолио
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HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $600
от 5 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 20 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $400
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 10 дней
нет рейтинга
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