Предлагаем Вам воспользоваться нашим опытом по сбору и обработке данных для машинного обучения

Молодые программисты объединились в компанию SFTech для формирования лучших данных на рынке датасетов. Наша команда состоит из высококлассных специалистов в области Data Engineering, которые знают как работать с данными для повышения точности моделей машинного обучения.

Мы предлагаем:

·сбор данных и составление датасетов

·расширение уже имеющихся датасетов

·разметку данных

·настройку краудсорсингового проекта

Для нас важно качество предоставляемых услуг, а также их защищенность, поэтому мы используемновейшие защищенные технологии сбора и обработки данных. Все проекты мы выполняем с учетом индивидуального подхода к каждому клиенту, поэтому наша компания готова выполнить любые Ваши пожелания в ходе проекта для получения точного результата в наикратчайшие сроки.