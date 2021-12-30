ВЕРСТКА САЙТОВ

﻿ ﻿Верстка сайтов.

Я начинающий верстальщик . Занимаюсь разработкой сайтов около года. Делаю быстро и качественно.

Мои услуги:

Верстка сайтов из PSD, FIGMA

CSS анимация сайтов

HTML(5), CSS(3)

В течении 10 дней после передачи заказа я сделаю все правки бесплатно!

Ознакомление с техническим заданием

Согласование проекта с заказчиком

Оценка работы;

Выполнение работы;

Тестирование;

Оплата;

Передача работы