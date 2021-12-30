SG-32

Глеб SG-32

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
ВЕРСТКА САЙТОВ

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﻿Верстка сайтов.

Я начинающий верстальщик . Занимаюсь разработкой сайтов около года. Делаю быстро и качественно.

Мои услуги:

  • Верстка сайтов из PSD, FIGMA
  • CSS анимация сайтов
Технологии:

  • HTML(5), CSS(3)
Гарантия на работу:

  • В течении 10 дней после передачи заказа я сделаю все правки бесплатно!
Начало работы:

  • Ознакомление с техническим заданием
  • Согласование проекта с заказчиком
Процесс работы:

  • Оценка работы;
  • Выполнение работы;
  • Тестирование;
  • Оплата;
  • Передача работы
Оплата:

  • Карта
  • Яндекс Деньги
  • Qiwi