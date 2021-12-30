ВЕРСТКА САЙТОВ
Верстка сайтов.
Я начинающий верстальщик . Занимаюсь разработкой сайтов около года. Делаю быстро и качественно.
Мои услуги:
- Верстка сайтов из PSD, FIGMA
- CSS анимация сайтов
- HTML(5), CSS(3)
- В течении 10 дней после передачи заказа я сделаю все правки бесплатно!
- Ознакомление с техническим заданием
- Согласование проекта с заказчиком
- Оценка работы;
- Выполнение работы;
- Тестирование;
- Оплата;
- Передача работы
- Карта
- Яндекс Деньги
- Qiwi
Действие аккаунта приостановлено!