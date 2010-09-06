SHAKTIBHAKT

Дизайнер полиграфической продукции
Профессиональные навыки:
Владение техникой рисунка и живописи: карандаш, уголь, пастель, тушь, акварель, темпера, масло.. Умение работать с графическим планшетом.
Знание особенностей полиграфического производства. Знание исторических стилей.
Знание фотодела, художественная и студийная фотосъемка, макро.
Владение программами: Adobe Photoshop‚ Illustrator‚ InDesign‚ Corel Draw.
Опыт работы в полиграфии:
верстка, создание иллюстраций, фирменных стилей, визиток, афиш, плакатов.
Опыт работы в станковой живописи:
портрет, натюрморт, пейзаж.
Опыт работы в монументальной живописи:
роспись жилых помещений, квартир, офисов, ресторанов.
Опыт работы в реставрации монументальной живописи: реставрация живописи в храмах, музеях.
Образование: МИПК им. Федорова,
Дизайн полиграфической продукции.
О себе: Грамотный и творческий подход к работе, широта взглядов, наличие вкуса и эстетического восприятия. Люблю свое дело, коммуникабельный, трудолюбивый, жизнерадостный, в отличной физической форме, без вредных привычек.
Портфолио по ссылке:
http://www.superjob.ru/albums/35040/
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