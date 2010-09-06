SHAKTIBHAKT

Дизайн,графика,коллажи. портфолио:http://www.superjob.ru/albums/35040/

Дизайнер полиграфической продукции

Профессиональные навыки:

Владение техникой рисунка и живописи: карандаш, уголь, пастель, тушь, акварель, темпера, масло.. Умение работать с графическим планшетом.

Знание особенностей полиграфического производства. Знание исторических стилей.

Знание фотодела, художественная и студийная фотосъемка, макро.

Владение программами: Adobe Photoshop‚ Illustrator‚ InDesign‚ Corel Draw.

Опыт работы в полиграфии:

верстка, создание иллюстраций, фирменных стилей, визиток, афиш, плакатов.

Опыт работы в станковой живописи:

портрет, натюрморт, пейзаж.

Опыт работы в монументальной живописи:

роспись жилых помещений, квартир, офисов, ресторанов.

Опыт работы в реставрации монументальной живописи: реставрация живописи в храмах, музеях.

Образование: МИПК им. Федорова,

Дизайн полиграфической продукции.

О себе: Грамотный и творческий подход к работе, широта взглядов, наличие вкуса и эстетического восприятия. Люблю свое дело, коммуникабельный, трудолюбивый, жизнерадостный, в отличной физической форме, без вредных привычек.

Портфолио по ссылке:

http://www.superjob.ru/albums/35040/

Почта:

[email protected]