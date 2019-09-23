Занимаюсь версткой презентаций, баннеров, брошюр.
Как работаю?
Держу связь с клиентом
Следую ТЗ
Работаю только с человеком, принимающим окончательное решение
Оплата:
Предоплата 30%
Финальные работы после 100% оплаты
Простой и удобный способ оплаты
Работы:
Опыт небольшой, работы прилагаю
Верстка в соотвествии с современными визуальными трендами
Предоставлю фото готовой продукции в реальной среде
Дополнительные вопросы обсуждаются
Действие аккаунта приостановлено!
Верстка полиграфии
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$10/час
от $100от 4 дней
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нет отзывов
$10/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга