SHEKHANOV

Артур SHEKHANOV

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Занимаюсь версткой презентаций, баннеров, брошюр.

Как работаю?

Держу связь с клиентом

Следую ТЗ

Работаю только с человеком, принимающим окончательное решение

Оплата:

Предоплата 30% 

Финальные работы после 100% оплаты 

Простой и удобный способ оплаты 

Работы:

Опыт небольшой, работы прилагаю 

Верстка в соотвествии с современными визуальными трендами 

Предоставлю фото готовой продукции в реальной среде

Дополнительные вопросы обсуждаются

Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от $100от 4 дней
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$10/час
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