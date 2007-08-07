Работала дизайнером 3 года, менеджером по рекламе в строительной компании 1 год. Занималась наружной рекламой, сайтом, рекламой в СМИ.

Сайт обо мне:

http://www.sherka.ucoz.ru/

Другие проекты

ССЫЛКИ.

http://www.realmail.ru/~sherka/ это сайт обо мне, он теперь полностью перенесен на новый адрес http://www.sherka.ucoz.ru/

По данным словам: Домашний повар(создание и раскрутка)

http://www.sherka.narod.ru/

текст ссылок: Домашний повар (сейчас проект будет поддерживаться снова)3 позиция

www.ikats.ru (сложный проект, сайт нельзя было оптимизировать под поисковики, использовала свои хитрости!)

текст ссылок: Кулинарное шоу... 1 позиция (раскрутка