Работала дизайнером 3 года, менеджером по рекламе в строительной компании 1 год. Занималась наружной рекламой, сайтом, рекламой в СМИ.
Сайт обо мне:
Другие проекты
ССЫЛКИ.
http://www.realmail.ru/~sherka/ это сайт обо мне, он теперь полностью перенесен на новый адрес http://www.sherka.ucoz.ru/
По данным словам: Домашний повар(создание и раскрутка)
текст ссылок: Домашний повар (сейчас проект будет поддерживаться снова)3 позиция
www.ikats.ru (сложный проект, сайт нельзя было оптимизировать под поисковики, использовала свои хитрости!)
текст ссылок: Кулинарное шоу... 1 позиция (раскрутка
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