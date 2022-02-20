Копирайтер. Приглашаю к сотрудничеству владельцев сайтов и заинтересованных лиц.
Образование высшее. ТУСУР, инженер электронной техники, БелГУТ, инженер-строитель. Опыт предпринимательства в торговле. Курсы: специалист по копирайтенгу.
Логика, пунктуальность, чувство юмора, богатый жизненный опыт, обучаемость.
Темы, в которых разбираюсь (бизнес, быт и дом, ЗОЖ и спорт, ремонт и стройка, техника, мебель, автомобили).
Есть опыт в написании статей. Ваши заказы значительно его повысят.
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Портфолио
- Статья О нас Клининг2 просмотра
- Текст на главную страницу1 просмотр
- Тексты для категорий Матрасы3 просмотра
- Инфостатья Как выбрать наушники1 просмотр
- Инфостатья Гидроизоляция2 просмотра