Копирайтер. Приглашаю к сотрудничеству владельцев сайтов и заинтересованных лиц.

Образование высшее. ТУСУР, инженер электронной техники, БелГУТ, инженер-строитель. Опыт предпринимательства в торговле. Курсы: специалист по копирайтенгу.

Логика, пунктуальность, чувство юмора, богатый жизненный опыт, обучаемость.

Темы, в которых разбираюсь (бизнес, быт и дом, ЗОЖ и спорт, ремонт и стройка, техника, мебель, автомобили).

Есть опыт в написании статей. Ваши заказы значительно его повысят.