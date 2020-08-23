На проект в сфере недвижимости нужен копирайтер, объем ок 15-20 текстов в месяц Концепт проекта предпологает живой, журнальный язык, с небанальным повествованием, к примеру как в журнале EsquireЗапрос срочный, ТЗ (любой текст на свободную тематику : - ...
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется обновление/ доработка сайта на Wordpress Смотрим на портфолио, cкорость работы и стоимость! дизайнер есть свой/ подробности вышлю в личку)Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Ищем подрядчика для обновления и, возможно, редизайна корпоративного сайта (менять платформу не собираемся) Сроки сжатые.Веб-программирование12 заявокЗакрытгод назад
- Сайты «под ключ»29 заявокЗакрытгод назад
Евгения, добрый день! У нас есть срочный заказ на текст для мини-буклета презентации коттеджного городка! Если Вы готовы взяться в ближайшее время, я Вам скину информацию! Благодарю, ОксанаКопирайтинг1 заявкаЗакрыт2 года назад
Лидия, добрый день! У нас есть срочный заказ на текст для мини-буклета презентации коттеджного городка! Если Вы готовы взяться в ближайшее время, я Вам скину информацию! Благодарю, ОксанаКопирайтинг1 заявкаЗакрыт2 года назад
Евгений, добрый день У нас есть срочный заказ на разработку дизайна пригласительного и мини-буклета для презентации проекта! Если у Вас есть возможность выполнить срочный заказ- я Вам составлю техническое задание Благодарю за ответ!Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт2 года назад
Лера, добрый день ! В данный момент мы ищем копирайтера для буклета о новом коттеджном городке в г. Алматы (Казахстан) В субботу-пон будет готова необходимая структура буклета и подготовлены данные для описания в тексте Подскажите, стоимость Ваших услуг С ...Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт2 года назад
В проекты ищем срочно дизайнера для разработки афиш, макетов, визуализаций для социальных сетей и тд, закрытия всех текущих вопросов!Очень важны - качество, опыт, скорость, креатив!Дизайн продукции34 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен исполнитель для SEO оптимизации сайта на платформе TildaПоисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен исполнитель для создания короткого анимационного ролика.Анимация15 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! В проекты ищем срочно дизайнера для разработки афиш, макетов, визуализаций и тд, закрытия всех текущих вопросов! Главное- качество, опыт, скорость, креатив!Верстка полиграфии31 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день! Для нового заведения ищем дизайнера для разработки афиш, макетов, визуализаций и тд, закрытия всех текущих вопросов! Главное- качество, опыт, скорость, креатив!Дизайн продукции34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Цель: создание сайта визитки для консалтингового бутика, с описанием услуг, портфолио, формой обратной связи, новостной лентой, возможностью подключения инстаграм-ленты/ youtube- канала. Лого, шрифты, вижуалы, текст- предоставляем.Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Описание продуктов/услуг: · Консалтинговое агентство недвижимости · Услуги по покупке и продаже элитной недвижимости, коммерческих объектов, земельных участков · Подбор инвест-проектов (подбор для ...Фирменный стиль17 заявокЗакрыт6 лет назад