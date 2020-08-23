SH_OK

Оксана SH_OK

 
37 летКазахстан/Алматы
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Консалтинговый бутик Yos consult
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей