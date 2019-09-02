Создам сайт под ключ
Создам Лендинг, сайт-визитку, портфолио, многостраничный сайт, или магазин.
От вас требуется:
1) ТЗ или максимально чётко сформулированное задание и цель сайта
2) Показать пример сайта который вам нравится
3) Заготовленный текст или хотя бы наброски
4) Так же буду полезны изображения если они у вас есть
Желательно:
5) Предоставить хостинг
6) Предоставить домен (купленное название сайта)
Работаю в CMS Joomla, фреймворк YOOtheme.
Магазин конструирую в ZOO с компонентой JBZoo
Так же работаю в Tilda
Действие аккаунта приостановлено!