Создам сайт под ключ

Создам Лендинг, сайт-визитку, портфолио, многостраничный сайт, или магазин.

От вас требуется:

1) ТЗ или максимально чётко сформулированное задание и цель сайта

2) Показать пример сайта который вам нравится

3) Заготовленный текст или хотя бы наброски

4) Так же буду полезны изображения если они у вас есть

Желательно:

5) Предоставить хостинг

6) Предоставить домен (купленное название сайта)

Работаю в CMS Joomla, фреймворк YOOtheme.

Магазин конструирую в ZOO с компонентой JBZoo

Так же работаю в Tilda