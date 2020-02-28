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Станислав Романов
SIRomanov
SIRomanov
27 лет
Украина
/
Харьков
4 года на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
Быстро, дешево, качественно - выбирайте два пункта.
Портфолио
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Видео для YouTube блога
89 просмотров
Hot 'Love Story'
69 просмотров
Рекламный видеоролик для бренда женской одежды.
71 просмотр
Рекламный видеоролик женской одежды.
76 просмотров
Рекламный видеоролик для бренда женской одежды.
64 просмотра
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