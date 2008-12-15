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Личное:

Предоставлюю услуги оптмизации и продвижения веб-сайтов. Готов консультировать. Опыт работы в Уанете, Рунете и англоязычном интернете. Общий стаж работы - более 4 лет. Минимальный бюджет на продвижение - 350 у.е.

По консултациям:

О чем могу расказать: о продвижении по НЧ и СЧ в Гугле и Яндексе, о внутренней оптимизации, оптимизации кода, фильтры поисковых систем, биржи ссылок, актуальные новости и нововведения индустрии, и даже если хотите историю ПС

Цена: 80 у.е. - час.

Консультация посредством ICQ или е-мейл.

Контакт: ICQ - 45699868один , е-мейл siterating(собачка)mail.ru. Все вопросы в приват на форуме.

Корпоративное:

Также, представляю сервис "бюджетных методов продвижения" - http://temreg.ru/

Корпортивный сайт: http://ukr-media.com/

Услуги: создание веб-сайтов "под ключ" , комплексный интернет-маркетинг.