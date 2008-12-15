Личное:
Предоставлюю услуги оптмизации и продвижения веб-сайтов. Готов консультировать. Опыт работы в Уанете, Рунете и англоязычном интернете. Общий стаж работы - более 4 лет. Минимальный бюджет на продвижение - 350 у.е.
По консултациям:
О чем могу расказать: о продвижении по НЧ и СЧ в Гугле и Яндексе, о внутренней оптимизации, оптимизации кода, фильтры поисковых систем, биржи ссылок, актуальные новости и нововведения индустрии, и даже если хотите историю ПС
Цена: 80 у.е. - час.
Консультация посредством ICQ или е-мейл.
Контакт: ICQ - 45699868один , е-мейл siterating(собачка)mail.ru. Все вопросы в приват на форуме.
Корпоративное:
Также, представляю сервис "бюджетных методов продвижения" - http://temreg.ru/
Корпортивный сайт: http://ukr-media.com/
Услуги: создание веб-сайтов "под ключ" , комплексный интернет-маркетинг.
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