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Моя цель

Совершенствование навыков копирайтинга и рерайтинга, дальнейшее изучение факторов и методов влияющих на общественное мнение в интернете ( на форумах и в социальных сетях), использование приобретенных навыков на практике, а так же, увеличение личных доходов.

Для меня такой вид заработка очень интересен, так как даёт возможность изучить влияние интернета на общество и поучаствовать в этом процессе лично.Мне нравиться общаться с людьми и удивлять их новыми интересными фактами из нашей жизни.

Услуги:

- копирайтинг;

- рерайтинг;

- информационные тексты;

- комментирование статей и участие в дискуссиях на различные тематики.

Тематика услуг:

1.Здоровье;

2.Новые технологии;

3.Общество;

4.Политика;

5.Рассмотрю Ваши варианты.

Стоимость услуг: договорная.