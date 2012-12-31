Моя цель
Совершенствование навыков копирайтинга и рерайтинга, дальнейшее изучение факторов и методов влияющих на общественное мнение в интернете ( на форумах и в социальных сетях), использование приобретенных навыков на практике, а так же, увеличение личных доходов.
Для меня такой вид заработка очень интересен, так как даёт возможность изучить влияние интернета на общество и поучаствовать в этом процессе лично.Мне нравиться общаться с людьми и удивлять их новыми интересными фактами из нашей жизни.
Услуги:
- копирайтинг;
- рерайтинг;
- информационные тексты;
- комментирование статей и участие в дискуссиях на различные тематики.
Тематика услуг:
1.Здоровье;
2.Новые технологии;
3.Общество;
4.Политика;
5.Рассмотрю Ваши варианты.
Стоимость услуг: договорная.