Адаптивный дизайн сайтов | Разработка Landing Page под ключ

Основные преимущества: адекватность, ответственность.

Как я разрабатываю дизайн:

1. Общаюсь с Вами.

Узнаю необходимую информацию о Вашем бизнесе,

без нудных брифов и ТЗ.

2. Делаю предложение.

Показываю предварительную структуру страницы,

называю стоимость и сроки выполнения.

3. Аналитика.

Изучаю Вашу целевую аудиторию, анализирую сайты Ваших конкурентов,

погружаюсь в Ваш бизнес.

4. Структура.

Создаю финальную структуру страницы в виде списка блоков,

согласовываю с Вами.

5. Разработка.

На основе полученной информации разрабатываю дизайн.

6. Презентация и правки.

Показываю работу, аргументирую свои решения.

Дорабатываю по Вашим правкам.

7. Готово

Сдаю проект.

Погружаюсь в Ваш бизнес.

Я тщательно изучаю Ваш бизнес, и еще более тщательно изучаю Ваш продукт.

Если Вы занимаетесь пиломатериалом, то я буду знать сколько % теряет дерево от своих размеров при усушке.

Именно это помогает мне создать дизайн,

который будет максимально адаптирован под Вашу целевую аудиторию.

Контакты:

Почта: [email protected]

ВК: https://vk.com/id246258934