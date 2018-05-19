Основные преимущества: адекватность, ответственность.
Как я разрабатываю дизайн:
1. Общаюсь с Вами.
Узнаю необходимую информацию о Вашем бизнесе,
без нудных брифов и ТЗ.
2. Делаю предложение.
Показываю предварительную структуру страницы,
называю стоимость и сроки выполнения.
3. Аналитика.
Изучаю Вашу целевую аудиторию, анализирую сайты Ваших конкурентов,
погружаюсь в Ваш бизнес.
4. Структура.
Создаю финальную структуру страницы в виде списка блоков,
согласовываю с Вами.
5. Разработка.
На основе полученной информации разрабатываю дизайн.
6. Презентация и правки.
Показываю работу, аргументирую свои решения.
Дорабатываю по Вашим правкам.
7. Готово
Сдаю проект.
Погружаюсь в Ваш бизнес.
Я тщательно изучаю Ваш бизнес, и еще более тщательно изучаю Ваш продукт.
Если Вы занимаетесь пиломатериалом, то я буду знать сколько % теряет дерево от своих размеров при усушке.
Именно это помогает мне создать дизайн,
который будет максимально адаптирован под Вашу целевую аудиторию.
Контакты:
Почта: [email protected]