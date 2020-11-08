Очень люблю делиться своими знаниями, учиться и свою работу
Создаю сайты с 2006 года.
Обучаю созданию сайтов с 2010 года.
Оказываю помощь в создании:
- одностраничного сайта (лендинга или landingpage);
- сложного многостраничного сайта;
- интернет-магазина;
- сайта-портфолио;
- блога и др.
Использую самые современные инструменты в своей работе:
- платформа Tilda, для создания лендингов, интернет-магазинов и сайтов-порфолио;
- CMS Wordpress для создания блога или многостраничного сайта;
- создаю сайты с помощью HTML и CSS.
Уникальная дополнительная услуга - это консультация и обучение по дальнейшему сопровождению сайта (могу показать, как всё работает и как можно менять необходимую информацию).
Обучу работе с доменными именами и хостингом.
Мой Instagram - https://www.instagram.com/skuzmin_life/