Создаю продающие сайты на Tilda (от прототипа в Figma до анимации на сайте). Обучаю созданию сайтов

Очень люблю делиться своими знаниями, учиться и свою работу 

Создаю сайты с 2006 года.

Обучаю созданию сайтов с 2010 года.

Оказываю помощь в создании:

- одностраничного сайта (лендинга или landingpage);

- сложного многостраничного сайта;

- интернет-магазина;

- сайта-портфолио;

- блога и др.

Использую самые современные инструменты в своей работе:

- платформа Tilda, для создания лендингов, интернет-магазинов и сайтов-порфолио;

- CMS Wordpress для создания блога или многостраничного сайта;

- создаю сайты с помощью HTML и CSS.

Уникальная дополнительная услуга - это консультация и обучение по дальнейшему сопровождению сайта (могу показать, как всё работает и как можно менять необходимую информацию).

Обучу работе с доменными именами и хостингом.

Мой Instagram - https://www.instagram.com/skuzmin_life/