Высококвалифицированный и опытный разработчик веб-сайтов с большим опытом работы с HTML, CSS, JavaScript

Подтвержденная способность создавать визуально привлекательные и удобные веб-сайты, оптимизированные для поисковых систем. Глубокое понимание принципов веб-дизайна и стремление быть в курсе последних тенденций отрасли. Помощь в разработке и поддержке веб-сайта компании с использованием HTML, CSS и JavaScript.

Работал с членами команды над разработкой и внедрением новых функций и возможностей веб-сайта.

Приобрел опыт работы с лучшими практиками веб-разработки и отраслевыми стандартами.