SLanaSydorenko

Переводчик

Ключевая информация:

• Опыт работы переводчиком (письменные и усные переводы) с русского/украинского на английский и с английского на русский/украинский

• Опыт работы администратором англоязычной версии веб-сайта и корректором украино- и русскоязычных версий

• Знание компьютера

Образование:

Национальный педагогичекий университет имени М.П. Драгоманова (Киев)

Год окончания 2013

Институт иностранной филологии, специальность - переводчик (английский и немецкий языки), Магистр

Владение языками:

• Украинский — родной

• Русский — свободно

• Английский — продвинутый

• Немецкий — средний