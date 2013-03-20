SLanaSydorenko

Переводчик
Ключевая информация:
• Опыт работы переводчиком (письменные и усные переводы) с русского/украинского на английский и с английского на русский/украинский
• Опыт работы администратором англоязычной версии веб-сайта и корректором украино- и русскоязычных версий
• Знание компьютера
Образование:
Национальный педагогичекий университет имени М.П. Драгоманова (Киев)
Год окончания 2013
Институт иностранной филологии, специальность - переводчик (английский и немецкий языки), Магистр
Владение языками:
• Украинский — родной
• Русский — свободно
• Английский — продвинутый
• Немецкий — средний