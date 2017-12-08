SLipin

Сергей Липин SLipin

 
39 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
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$60
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Разработка евробуклета а4 2 фланца, дизайн, подготовка к печати
С Сергеем комфортно работать, проект интересным был! Оплачена работа в полном объеме. Сергей, благодарю Вас за проект! Буду рада новым заказам. Рекомендую к сотрудничеству как ответственного заказчика!
Отличная работа. Быстро и очень качественно. Учтены все пожелания и внесены соответствующие поправки. Отлично!
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