Буклеты для 1 товара. Распространятся будут по партнерским сервисам (так что № телефона, название компании и сайт не нужно) Товар - crazyservice.ru - [b][u][i]пружины[/i][/u][/b] для улучшения внешнего вида и ходовых характеристик автомобилей Land Cruiser. Задача буклета - ...