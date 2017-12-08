Добрый день. Хочу максимально увеличить позиции сайтов по довольно узкой тематике - тюнинг автомобилей Тойота Land Cruiser 200Есть 2 сайта[url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbosservice.ru&cc_key=]http://bosservice.ru[/url] - сайт над которым работать и работать, можно создавать страницы. Сайту более 3х лет, по некоторым ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт5 лет назад
Буклеты для 1 товара. Распространятся будут по партнерским сервисам (так что № телефона, название компании и сайт не нужно) Товар - crazyservice.ru - [b][u][i]пружины[/i][/u][/b] для улучшения внешнего вида и ходовых характеристик автомобилей Land Cruiser. Задача буклета - ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно разработать с нуля сайт онлайн сервис. Как пример - сайт везет всем http://www.vezetvsem.ru Настраивайтесь на длительное сотрудничество, тк сайт будет постоянно обновляться и дополняться.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
6 лет назад
С Сергеем комфортно работать, проект интересным был! Оплачена работа в полном объеме. Сергей, благодарю Вас за проект! Буду рада новым заказам. Рекомендую к сотрудничеству как ответственного заказчика!
Ответный отзыв
Отличная работа. Быстро и очень качественно. Учтены все пожелания и внесены соответствующие поправки. Отлично!