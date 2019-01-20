SMM-Strides

Здравствуйте!

Меня зовут Павел и я занимаюсь продвижением проектов в соц.сетях (facebook/instagram)

Я помогаю своим клиентам увеличить конверсию их посадочной страницы минимум на 30%

Даю полный Аудит по профилю, настраиваю таргет рекламу ,помогу составить контент и маркетинговый план + предоставляю поддержку 24/7

Также подключим авторассылки в Директ , настроим массфоловинг и масслайкинг на свою аудиторию)(если нет портрета вашей ЦА распишем по более чем 15 параметрам)Готов выполнить все обязательства в кратчайшие сроки)