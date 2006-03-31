SMM-specialist-d

SMM продвижение и красивое оформление

Меня зовут Даша, мне 16 лет!

Я SMM-СПЕЦИАЛИСТ с большим опытом в оформлении и продвижении через таргетинг. Я не подведу вас и вы будете довольны результатом. Можете на меня положиться!

Мои услуги:

• Сначало анализирую ваш канал, ца и конкурентов

• Рассматриваю правильную стратегию продвижения и взаимодействия с ца• Настраиваю, запускаю и управляю рекламой, направляю рекламу на привлечение новых клиентов для посещения сайта или увеличения подписчиков в социальных сетях

• Составляю контент план и наполняю канал контентом• Использую креативный, дизайнерский подход в оформлении профиля

• Регулярно размещаю контент в социальных сетях (на основе контент плана)

• Тщательно подхожу к работе с подписчиками. Вовремя отвечаю на сообщения в директе, отвечаю на комментарии, даю тему для общения в комментариях и т.д.

• Провожу ежемесячный анализ результатов и рекламы профиля

Если нужно вести канал на английском, могу вести на этом языке. Даю пробную неделю. Работаю со всеми соц-сетями.Буду рада с вами работать!