SMM | SEO продвижение бизнеса

Комплексное продвижение в ВКонтакте, Instagram, Telegram. Контекстная реклама в Яндекс, упаковка.

Занимаюсь комплексным performance-маркетингом в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook, TikTok, Одноклассники в интернете.



— разработаю логотип и фирменный стиль

— упакую "под ключ" группы в соцсетях

— создаю конверсионный лендинг

— настрою таргетированную рекламу

— настрою контекстную рекламу

— сделаю рекламу у блогеров

— внедрю контент-маркетинг

— оптимизирую сайт

— разработаю сайт на Tilde



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