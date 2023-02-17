SMM | SEO продвижение бизнеса
Комплексное продвижение в ВКонтакте, Instagram, Telegram. Контекстная реклама в Яндекс, упаковка.
Занимаюсь комплексным performance-маркетингом в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook, TikTok, Одноклассники в интернете.
— разработаю логотип и фирменный стиль
— упакую "под ключ" группы в соцсетях
— создаю конверсионный лендинг
— настрою таргетированную рекламу
— настрою контекстную рекламу
— сделаю рекламу у блогеров
— внедрю контент-маркетинг
— оптимизирую сайт
— разработаю сайт на Tilde
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Я против войны в Украине!