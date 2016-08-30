SMM_Ed

Эдуард Назаренко SMM_Ed

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Построbv надежный фундамент в социальных сетях для Вашего бизнеса (компании).

Привет! Меня зовут Эдуард Назаренко, я SMM-архитектор. Опыт работы более 1.5 года. Кейсы и портфолио с радостью отправлю на Вашу почту.

Напишите мне ;) [email protected]

skype : edwarddd_nazarenko

Какими навыками владею?

  • Разработка стратегии и тактики продвижение в соцсетях;
  • Конкурентный анализ и составление контент-плана публикаций;
  • Настройка таргетированной рекламы во Вконтакте, ФБ, Инстаграм;
  • В команде есть царский дизайнер;
  • Работаю с такими инструментами - Церебро, JagaJam, socialstats, OML, Instatool, Popstеrs и еще вагончик скриптов;