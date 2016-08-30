Построbv надежный фундамент в социальных сетях для Вашего бизнеса (компании).
Привет! Меня зовут Эдуард Назаренко, я SMM-архитектор. Опыт работы более 1.5 года. Кейсы и портфолио с радостью отправлю на Вашу почту.
Напишите мне ;) [email protected]
skype : edwarddd_nazarenko
Какими навыками владею?
- Разработка стратегии и тактики продвижение в соцсетях;
- Конкурентный анализ и составление контент-плана публикаций;
- Настройка таргетированной рекламы во Вконтакте, ФБ, Инстаграм;
- В команде есть царский дизайнер;
- Работаю с такими инструментами - Церебро, JagaJam, socialstats, OML, Instatool, Popstеrs и еще вагончик скриптов;