SMM_expert

Дмитрий SMM_expert

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Помогаю бизнесу в решении любых задач в Instagram, Facebook, Vkontakte, Youtube и Telegram | Создание вашего виртуального постоянного продавца

Для меня результат = продажи.

Моя специализация:

  • SMM:
  • Анализ рынка и конкурентов
  • Аудит компании
  • Разработка эффективной контент стратегии (клиент будет понимать ,чем мы отличаемся от других, как мы можем ему помочь, будет доверять и как итог захочет нам заплатить)
  • Создаю контент (полностью креатив - оффер (текст) + визуальная часть (в том числе видео (очень хорошо заходит))
  • Копирайтинг
  • Работа с блогерами
  • Настройка и ведение таргетированной рекламы
2. Автоворонки:
  • Автовебинары (создаем вашего виртуального постоянного продавца)
  • Автооплаты от клиентов
  • Автоворонка в мессенджер (продажи внутри Facebook и Telegram на автомате)
Дополнительные навыки:

  • Внедрение CRM (составление правильной воронки, чтобы не висело много заявок в колонке "Перезвонить" и "Думают")
  • Скрипты продаж
  • Создание правильных отзывов
  • Анкеты для измерения NPS
Основные моменты, чтобы наше сотрудничество было максимально продуктивным:

  • Ежедневная связь
  • Обязательные отчет с данными по ER (вовлечению), количеству подписчиков,
продажах

  • Аудит и анализ стратегии за прошлый месяц + новой месячной
стратегии.

  • Давать фидбек от руководителей всех направлений в компании: чего
им не хватает/ что хотелось бы видеть/ прочее.

В работе ценю: осознанность, честность и желание расти и развиваться.

Что для меня главное? Пожалуй, создавать ценность и постоянный процесс развития.

Контакты со мной:

Skype: grassdima

Telegram: https://t.me/Grassdmitry

E-mail: [email protected]

Обращайтесь, задавайте вопросы, буду рад Вам помочь!