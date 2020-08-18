SMM_expert

Помогаю бизнесу в решении любых задач в Instagram, Facebook, Vkontakte, Youtube и Telegram | Создание вашего виртуального постоянного продавца

Для меня результат = продажи.

Моя специализация:

SMM:

Анализ рынка и конкурентов

Аудит компании

Разработка эффективной контент стратегии (клиент будет понимать ,чем мы отличаемся от других, как мы можем ему помочь, будет доверять и как итог захочет нам заплатить)

Создаю контент (полностью креатив - оффер (текст) + визуальная часть (в том числе видео (очень хорошо заходит))

Копирайтинг

Работа с блогерами

Настройка и ведение таргетированной рекламы

Автовебинары (создаем вашего виртуального постоянного продавца)

Автооплаты от клиентов

Автоворонка в мессенджер (продажи внутри Facebook и Telegram на автомате)

Дополнительные навыки:

2. Автоворонки:

Внедрение CRM (составление правильной воронки, чтобы не висело много заявок в колонке "Перезвонить" и "Думают")

Скрипты продаж

Создание правильных отзывов

Анкеты для измерения NPS

Основные моменты, чтобы наше сотрудничество было максимально продуктивным:

Ежедневная связь

Обязательные отчет с данными по ER (вовлечению), количеству подписчиков,

продажах

Аудит и анализ стратегии за прошлый месяц + новой месячной

стратегии.

Давать фидбек от руководителей всех направлений в компании: чего

им не хватает/ что хотелось бы видеть/ прочее.

В работе ценю: осознанность, честность и желание расти и развиваться.

Что для меня главное? Пожалуй, создавать ценность и постоянный процесс развития.

Контакты со мной:

Skype: grassdima

Telegram: https://t.me/Grassdmitry

E-mail: [email protected]

Обращайтесь, задавайте вопросы, буду рад Вам помочь!