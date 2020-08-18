SMM_expert

Помогаю бизнесу в решении любых задач в Instagram, Facebook, Vkontakte, Youtube и Telegram | Создание вашего виртуального постоянного продавца
Для меня результат = продажи.
Моя специализация:
- SMM:
- Анализ рынка и конкурентов
- Аудит компании
- Разработка эффективной контент стратегии (клиент будет понимать ,чем мы отличаемся от других, как мы можем ему помочь, будет доверять и как итог захочет нам заплатить)
- Создаю контент (полностью креатив - оффер (текст) + визуальная часть (в том числе видео (очень хорошо заходит))
- Копирайтинг
- Работа с блогерами
- Настройка и ведение таргетированной рекламы
- Автовебинары (создаем вашего виртуального постоянного продавца)
- Автооплаты от клиентов
- Автоворонка в мессенджер (продажи внутри Facebook и Telegram на автомате)
- Внедрение CRM (составление правильной воронки, чтобы не висело много заявок в колонке "Перезвонить" и "Думают")
- Скрипты продаж
- Создание правильных отзывов
- Анкеты для измерения NPS
- Ежедневная связь
- Обязательные отчет с данными по ER (вовлечению), количеству подписчиков,
- Аудит и анализ стратегии за прошлый месяц + новой месячной
- Давать фидбек от руководителей всех направлений в компании: чего
В работе ценю: осознанность, честность и желание расти и развиваться.
Что для меня главное? Пожалуй, создавать ценность и постоянный процесс развития.
Контакты со мной:
Skype: grassdima
Telegram: https://t.me/Grassdmitry
E-mail: [email protected]
Обращайтесь, задавайте вопросы, буду рад Вам помочь!
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