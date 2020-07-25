SMM_with_love

Зажги огонь в сердцах миллионов - А я с радостью буду вашими дровами, и вы забудете о холоде и одиночестве :)

Занимаюсь ведением бизнес аккаунтов в instagram. • Разработка контент-план, Оформление аккаунта, 30 постов по тематике аккаунта в ленту, 3 и более сториз в день, 2 IGTV + 3 прямой трансляции, Ответы на негативные и позитивные сообщения пользователей как в комментарий так и в дайрект + Уникальные тексты для каждого поста в ленту+ Консультация клиента в дайрект • Анализирую ЦА и выявляю боли клиента, в текстах использую тригеры, пишу на языке ЦА, тем самым увеличивая лояльность клиента к бизнесу. • Владею казахским, русским, турецким и английскими языками • Есть знания в цифровом маркетинге и в менеджменте • Выполняю все в заданный срок • Также постоянно развиваюсь профессионально, прохожу различные курсы и марафоны*Не беру на продвижения личные блогиПожелания к будущей работе:SMM менеджер • Занятость:частичная занятость • График работы:удаленная работа,гибкий график • В начале работы все детально обсудиться и разобраться чтобы устранить все нюансы для обеих сторон и чтобы в дальнейшим были только благоприятные и теплые отношения!Первая неделя моих услуг бесплатно! ^-^