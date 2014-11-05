SMOK

Виталий Прокофьев SMOK

 
49 летРоссия/Самара
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Верстка, редактирование, дизайн, продвижение, модерирование и администрирование
  • Разработка, ручная верстка, редактирование, дизайн, продвижение, модерирование и

    администрирование Интернет-проектов

  • Знание языков программирования (HTML, PHP, CSS)
  • Изготовление баннеров и обмен ссылками с целью повышения индекса цитирования сайта
  • Владение графическими редакторами (Photoshop, CorelDraw и др).
  • Видеомонтаж в Photodex ProShow Producer и пр.
  • Редактирование и копирайт контента сайтов
  • Квалифицированный мониторинг информации в Интернете и в печатных изданиях

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