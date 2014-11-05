Верстка, редактирование, дизайн, продвижение, модерирование и администрирование
- Разработка, ручная верстка, редактирование, дизайн, продвижение, модерирование и
администрирование Интернет-проектов
- Знание языков программирования (HTML, PHP, CSS)
- Изготовление баннеров и обмен ссылками с целью повышения индекса цитирования сайта
- Владение графическими редакторами (Photoshop, CorelDraw и др).
- Видеомонтаж в Photodex ProShow Producer и пр.
- Редактирование и копирайт контента сайтов
- Квалифицированный мониторинг информации в Интернете и в печатных изданиях
Действие аккаунта приостановлено!