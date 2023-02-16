SMM-специалист по продвижению в социальных сетях и мессенджерах
Меня зовут Игорь. Проходил обучения в онлайн университете Skillbox по специальности SMM-специалист с нуля. Получив Сертификат. За год моего обучения получив знания выполняя задание по таким обучающимся кейсами:
Кейс "Фабрика дверей"
Кейс "Way2Fit"
Кейс "Детская Академия наук Qawra"
Кейс "Сказка сна"
Сейчас ищу работу по специальности. Готов к любым сложностям. Мои дополнительные навыки:
Adobe photoshop
Sony Vegas
Adobe Premiere Pro
Adobe Illustrator
Настройка чат бота
Копирайтер текста
Ваши поставленные задачи, моё выполнения за короткий срок.