SMM-специалист по продвижению в социальных сетях и мессенджерах

Меня зовут Игорь. Проходил обучения в онлайн университете Skillbox по специальности SMM-специалист с нуля. Получив Сертификат. За год моего обучения получив знания выполняя задание по таким обучающимся кейсами: