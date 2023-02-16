SMPT

Игорь Леонтьев SMPT

 
33 годаУкраина/Николаев
год на фриланс-бирже
Был
год назад
SMM-специалист по продвижению в социальных сетях и мессенджерах

Меня зовут Игорь. Проходил обучения в онлайн университете Skillbox по специальности SMM-специалист с нуля. Получив Сертификат. За год моего обучения получив знания выполняя задание по таким обучающимся кейсами:

  • Кейс "Фабрика дверей"

  • Кейс "Way2Fit"

  • Кейс "Детская Академия наук Qawra"

  • Кейс "Сказка сна"

    Сейчас ищу работу по специальности. Готов к любым сложностям. Мои дополнительные навыки:

  • Adobe photoshop

  • Sony Vegas

  • Adobe Premiere Pro

  • Adobe Illustrator

  • Настройка чат бота

  • Копирайтер текста

    Ваши поставленные задачи, моё выполнения за короткий срок.

IllustratorPhotoshop