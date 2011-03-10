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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
13 лет назад
Спасибо все очень красиво сделал и быстро оформил.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$50
10 баллов
13 лет назад
Михаил отличный и профессиональный дизайнер. Не побоялся участвовать в конкурсе. Нарисовал отличный логотип. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Чётко сформулированное ТЗ. Своевременная оплата. Приятно иметь дело с такими людьми.
$20
10 баллов
14 лет назад
После долгих мучений, вроде, получилось то что хотелось. спасибо за терпение.
Ответный отзыв
Отлично руководит в процессе выполнения задания. Спасибо за сотрудничество.
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $40
от 1 дня
нет рейтинга