SMV

Михаил SMV

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Отзывы заказчиков

sutkinmisha
Михаил 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Логотип производственно коммерческой фирмы
Спасибо все очень красиво сделал и быстро оформил.
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
rastamakc
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Разработка лого (эмблемы) для молодёжного движения
Михаил отличный и профессиональный дизайнер. Не побоялся участвовать в конкурсе. Нарисовал отличный логотип. Всем рекомендую.
Отличный заказчик! Чётко сформулированное ТЗ. Своевременная оплата. Приятно иметь дело с такими людьми.
Ответный отзыв
valeriyvan
Валерий 
54 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Иконка для iPhone приложения Справочник водителя
После долгих мучений, вроде, получилось то что хотелось. спасибо за терпение.
Отлично руководит в процессе выполнения задания. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $40
от 1 дня
нет рейтинга