Разработаю дизайн логотипа, фирменного стиля, этикетки, каталога и пр.
Имею высшее художественное образование по специальности графический дизайн (Московская Академия Н. Нестеровой).
Опыт работы:
к. 2006 - н.в. работа в компании «Махаон» (производство шкафов-купе) и брендинговом агентстве «Твердый Знак» в качестве фрилансера.
2004-2006 гг. Выполняла отдельные заказы от Политехнического музея, фирмы «Адверти», «Фратти Косметикс», ООО «Биопродукт», ООО «Стройатлант».
2002-2003 гг. Внештатный художник-дизайнер (редакции журнала «Техника Молодежи» и «Аномальные Явления» (создание иллюстраций, обложек)).
Будучи студенткой участвовала 4 раза в выставках факультета дизайна, проходивших в ЦДХ в Москве, и 1 раз в музейно-выставочном комплексе «Гостиный двор» Архангельска в рамках выставки «Фотосессия Москва - Архангельск».
Стараюсь по мере возможностей использовать собственные фотографии в дизайне, а не готовые клип-арты.
Имею навыки живописи в программе «Photoshop» (В 2002 году в журнале «Техника Молодежи» (№9) вышла статья обо мне как о художнице, использующей для живописи компьютер.)
Программы: QuarkXPress, Illustrator, Photoshop, Corel Draw. Препресс.
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