Разработаю дизайн логотипа, фирменного стиля, этикетки, каталога и пр.

Имею высшее художественное образование по специальности графический дизайн (Московская Академия Н. Нестеровой).

Опыт работы:

к. 2006 - н.в. работа в компании «Махаон» (производство шкафов-купе) и брендинговом агентстве «Твердый Знак» в качестве фрилансера.

2004-2006 гг. Выполняла отдельные заказы от Политехнического музея, фирмы «Адверти», «Фратти Косметикс», ООО «Биопродукт», ООО «Стройатлант».

2002-2003 гг. Внештатный художник-дизайнер (редакции журнала «Техника Молодежи» и «Аномальные Явления» (создание иллюстраций, обложек)).

Будучи студенткой участвовала 4 раза в выставках факультета дизайна, проходивших в ЦДХ в Москве, и 1 раз в музейно-выставочном комплексе «Гостиный двор» Архангельска в рамках выставки «Фотосессия Москва - Архангельск».

Стараюсь по мере возможностей использовать собственные фотографии в дизайне, а не готовые клип-арты.

Имею навыки живописи в программе «Photoshop» (В 2002 году в журнале «Техника Молодежи» (№9) вышла статья обо мне как о художнице, использующей для живописи компьютер.)

Программы: QuarkXPress, Illustrator, Photoshop, Corel Draw. Препресс.