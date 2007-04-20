Щур Александр Николаевич

Контактные координаты:

e-mail: [email protected]

Образование:

1. Февраль 2004 – февраль 2005

Обучение в Лингвистическом Центре Южно-Уральского Государственного Университета по специальности "Перевод и преподавание. Английский язык". Получен диплом переводчика с правом преподавания иностранного языка.

2. Сентябрь 1999 – июль 2004

Обучение в Челябинском государственном Педагогическом Университете по специальности "Преподаватель биологии и экологии". Получен диплом с отличием.

Работа:

1. Декабрь 2005 – по настоящий день

Работа переводчиком в компании "Парсонс Делавер, Инк."

В мои обязанности входит письменный и устный перевод при строительстве объекта по уничтожению химического оружия.

2. Март 1999 – декабрь 2005

Работа переводчиком в Челябинском Областном Общественном Фонде "Экология"

В мои обязанности входит языковое сопровождение прибывающих англоязычных гостей, двусторонний перевод различных документов, в том числе бухгалтерской отчетности и корреспонденции, перевод видео- и аудиоматериалов.

Есть опыт работы синхронным переводчиком на международных конференциях экологической, химической, правозащитной тематики.

Последнее задание – языковое сопровождение представителей британской телерадиовещательной корпорации BBC во время их визита в нашу организацию и при посещении пенитенциарных учреждений Челябинской области, а так же перевод на русский язык видеофильмов, предоставленных BBC.

Дополнительные навыки:

1. Опыт работы с Microsoft Word; Microsoft Excel, Internet; с программами видеомонтажа Ulead Video Studio, Pinnacle Studio; с программой аудиомонтажа Sound Forge, с программой верстки Adobe Page Maker.

2. Опыт работы с офисной техникой (сканер, принтер, копировальный аппарат).

3. Водительские права категории "В".

Хобби:

1. Занятия футболом, волейболом, бегом.

2. Чтение художественной литературы на английском языке.

3. Рыбалка.