Щур Александр Николаевич
Контактные координаты:
e-mail: [email protected]
Образование:
1. Февраль 2004 – февраль 2005
Обучение в Лингвистическом Центре Южно-Уральского Государственного Университета по специальности "Перевод и преподавание. Английский язык". Получен диплом переводчика с правом преподавания иностранного языка.
2. Сентябрь 1999 – июль 2004
Обучение в Челябинском государственном Педагогическом Университете по специальности "Преподаватель биологии и экологии". Получен диплом с отличием.
Работа:
1. Декабрь 2005 – по настоящий день
Работа переводчиком в компании "Парсонс Делавер, Инк."
В мои обязанности входит письменный и устный перевод при строительстве объекта по уничтожению химического оружия.
2. Март 1999 – декабрь 2005
Работа переводчиком в Челябинском Областном Общественном Фонде "Экология"
В мои обязанности входит языковое сопровождение прибывающих англоязычных гостей, двусторонний перевод различных документов, в том числе бухгалтерской отчетности и корреспонденции, перевод видео- и аудиоматериалов.
Есть опыт работы синхронным переводчиком на международных конференциях экологической, химической, правозащитной тематики.
Последнее задание – языковое сопровождение представителей британской телерадиовещательной корпорации BBC во время их визита в нашу организацию и при посещении пенитенциарных учреждений Челябинской области, а так же перевод на русский язык видеофильмов, предоставленных BBC.
Дополнительные навыки:
1. Опыт работы с Microsoft Word; Microsoft Excel, Internet; с программами видеомонтажа Ulead Video Studio, Pinnacle Studio; с программой аудиомонтажа Sound Forge, с программой верстки Adobe Page Maker.
2. Опыт работы с офисной техникой (сканер, принтер, копировальный аппарат).
3. Водительские права категории "В".
Хобби:
1. Занятия футболом, волейболом, бегом.
2. Чтение художественной литературы на английском языке.
3. Рыбалка.