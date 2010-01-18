Студия "Global Style" основана 2006 году. За годы существования, накопился огромный опыт в сфере: дизайна, рекламы, интернет-разработок и т.д.. Наша команда имеет несколько производственных штатов, каждый из которых, отвечает за четкое выполнение заданий, поставленных заказчиком. Доблестное осуществление заказов, приводит к партнерским и дружеским отношениям с клиентом, которые остаются между нами навсегда...

Мы помогаем Вашему бизнесу приобрести свою форму и цвет...

Наша специализация создание сайтов "под ключ":

-Дизайн: интерьера, экстерьера, ландшафтный, web, полиграфический...

-Дизайн сайтов любой сложности,

-Редизайн сайтов - (воскрешение),

-Консультации по улучшению работоспособности сайта.............................. (комплексное улучшение)

-Создание сайта любой сложности......................................................... (от эконом до VIP класса)

-Создание flash-сайтов и flash-анимации, шапок, баннеров........................... (creative способом)

-Разработка Интернет-магазинов профессионально.................................... (мы уже поддерживаем магазин)

-Разработка Форума профессионально..................................................... (мы являемся русско-язычной технической поддержкой форумов)

-Раскрутка, продвижение, оптимизация, аудит сайта................................. (спец. (SEO), интернет-маркетинг)

-Интегрируем любые платежные системы и биллинговые сервисы................ (установлен на свой проект к каталогу)

-Размещаем рекламу в интернете: баннерную и контекстную....................... (мы партнеры многих крупных ресурсов)

Несколько слов... хотя...

1) Так как мы имеем свои собственные серверы и являемся регистраторами доменов, готовы взять на себя решение всех вопросов, связанных с регистрацией и переводом доменов, а так же хостинга на МОЩНЫХ серверах http://gshost.ru и поддержкой Вашего сайта ПожизненнО.

2) Сайт компании, должен вести продажи представленного на нем продукта. Поэтому обязан быть доступным, той аудитории пользователей, на которую направлен. Как это сделать? Это уже вопрос на который отвечаем мы!!! Ведь ответ могут знать лишь только люди, сами разработавшие свою поисковую систему http://gsrus.ru

3) Реклама в интернет сети уже давно начала набирать обороты как в смысле развития, так и в смысле вложений в "рекламные кампании" проводимые профессиональными агентствами рекламы. Некоторые рекламодатели перешли полностью на интернет рекламу, а другие пока еще только пробуют эффективность рекламы в интернете. Но для тех и других можем предложить свой проект http://gs-adres.ru, с сопровождением баннерной и контекстной рекламы на крупных ресурсах интернета.

4) Веб-форумы являются одним из наиболее популярных способов обсуждения вопросов и тем в интернете. Они востребованы у пользователей которые хотят: создать и развивать свой форум и тем кто ищет интересующую его тему обсуждения. В этом http://gsforum.ru осуществляет поддержку: SMF, IPB, phpBB.

Преимущества:

- Собственные МОЩНЫЕ серверы - значит Ваш сайт, работает быстро и находится под нашей опекой и "воспитанием" 24 часа в сутки, 7дней в неделю, круглый год!

- Являемся русско-язычной технической поддержкой форумов - значит Ваш форум живой и развивающийся ресурс при профессиональной поддержке.

- Разработали свою поисковую систему - значит мы знаем, что любят поисковики, которые выводят на лидирующие позиции понравившиеся им сайты.

- Свой портал проект - значит "рекламная кампания" будет проведена эффективно и грамотно!!!