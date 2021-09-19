SOFIYA_ART

Начинающий fashion

Привет , меня зовут София.

У меня классическое художественное образование, но сейчас я начала развиваться в направлении fashion иллюстрации и мне это очень близко. Портфолио пока небольшое , но я постоянно его дополняю. Рисую исключительно от руки разными материалами ( акварель, графический карандаш, маркеры, цветные карандаши). Готова выполнить ваш заказ за весьма сдельную стоимость. Очень интересно попробовать свои силы и умения. Пишите, буду вам рада.