SOKOLOVA_AGENCY

Дизайн-агентство Юлии Соколовой

✓ Дизайн и верстка инфопродуктов и сопровождающих материалов (гайды, чек-листы, трекеры, презентации и тп)

✓ Дизайн презентаций

✓ Разработка айдентики

✓ Карточки для маркетплейсов (озон, вайлдберрис и тп)

✓ Создание уникальных иллюстраций для вашего продукта

Мы - дизайн-агентство Юлии Соколовой. Юлия является практикующим художником-дизайнером. Мы имеем большой опыт работы в сфере дизайна, иллюстрации и верстки инфопродуктов. Работали в том числе и с блогерами миллионниками, такими как: chebotareva_e, lilia.pokataeva, galya.melnikova, alexandramitroshina.

Также уже более трех лет Юлия развивает свою онлайн-школу рисования, которой доверилось уже более 5 тысяч студентов.

Мы разработаем фирменный стиль и дизайн-концепцию для вашего сайта или инфопродукта с учетом ваших пожеланий. Осуществляем верстку инфопродуктов и презентаций. Следим за трендами и сможем предложить свои варианты, если вы затрудняетесь с описанием желаемого результата.

Также создадим уникальные иллюстрации, которые будут точно соответствовать единому стилю вашего продукта.