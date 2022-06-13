SOKOLOVA_AGENCY

Юлия Соколова SOKOLOVA_AGENCYSOKOLOVA_AGENCY
✓ Дизайн и верстка инфопродуктов и сопровождающих материалов (гайды, чек-листы, трекеры, презентации и тп)
✓ Дизайн презентаций
✓ Разработка айдентики
✓ Карточки для маркетплейсов (озон, вайлдберрис и тп)
✓ Создание уникальных иллюстраций для вашего продукта
Мы - дизайн-агентство Юлии Соколовой. Юлия является практикующим художником-дизайнером. Мы имеем большой опыт работы в сфере дизайна, иллюстрации и верстки инфопродуктов. Работали в том числе и с блогерами миллионниками, такими как: chebotareva_e, lilia.pokataeva, galya.melnikova, alexandramitroshina.
Также уже более трех лет Юлия развивает свою онлайн-школу рисования, которой доверилось уже более 5 тысяч студентов.
Мы разработаем фирменный стиль и дизайн-концепцию для вашего сайта или инфопродукта с учетом ваших пожеланий. Осуществляем верстку инфопродуктов и презентаций. Следим за трендами и сможем предложить свои варианты, если вы затрудняетесь с описанием желаемого результата.
Также создадим уникальные иллюстрации, которые будут точно соответствовать единому стилю вашего продукта.