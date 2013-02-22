С Вячеславом работать - одно удовольствие. Конкретная задача, толковое тз. Всегда на связи, что не сало важно. Если есть вопросы, то отвечает оперативно и четко. Проверка очень быстрая и моментальная оплата. Рекомендую его. Действительно приятно с ним работать. Огромное спасибо!