SOS55

Аркадий SOS55

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Evgen311293
Евгений 
31 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
$178
10 баллов
11 лет назад
Копирайтинг для сайта, журнала, статьи для блога
Написание статей
С Вячеславом работать - одно удовольствие. Конкретная задача, толковое тз. Всегда на связи, что не сало важно. Если есть вопросы, то отвечает оперативно и четко. Проверка очень быстрая и моментальная оплата. Рекомендую его. Действительно приятно с ним работать. Огромное спасибо!
Огромная благодарность Евгению в написании статьи для узкоспециализированного журнала и описаний товаров на сайте. Работа была выполнена точно в установленные сроки (даже раньше). Отличная обратная связь. Рекомендую!
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Описание для буклета по товару мебель
С Аркадиям приятно работать! Объяснил, что хочет получить в итоге, достойно оплатил. В общении - вежлив. Рекомендую к сотрудничеству.
Хочу выразить огромную благодарность Александру за выполненную работу! Все было сделано четко и в срок! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
mg-web
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$120
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать макет страницы сайта — каталог продукци
Работа прошла успешно. Рекомендую!
Хорошая работа! А главное все в срок! Претензий нет. Спасибо!
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