Здравствуйте, Евгений! Меня зовут, Аркадий. Меня интересует возможность сотрудничества по направлению копирайтинг, а именно создание кратких описаний товаров на сайте, тексты в разделы сайта. Тематика сайта - производство матрасов ...
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- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно создать короткое описание буклета тематика мебель, до 500 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо нарисовать каталог продукции с основными категориями товаров. На странице картинки миниатюры с основными категориями товаров и названия. Сайт интернет магазин мебели. Подробнее объясню в переписке.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ищется профессионал, работы много. Имеется сайт компании по производству мебели и он же интернет магазин, написан на perl. Требуется изменение блоков меню, добавление страниц, небольшая модификация сайта с сохранением имеющегося фирменного стиля и дальнейшее наполнение ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$178
10 баллов
11 лет назад
Написание статей
С Вячеславом работать - одно удовольствие. Конкретная задача, толковое тз. Всегда на связи, что не сало важно. Если есть вопросы, то отвечает оперативно и четко. Проверка очень быстрая и моментальная оплата. Рекомендую его. Действительно приятно с ним работать. Огромное спасибо!
Ответный отзыв
Огромная благодарность Евгению в написании статьи для узкоспециализированного журнала и описаний товаров на сайте. Работа была выполнена точно в установленные сроки (даже раньше). Отличная обратная связь. Рекомендую!
$30
10 баллов
12 лет назад
С Аркадиям приятно работать! Объяснил, что хочет получить в итоге, достойно оплатил. В общении - вежлив. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Хочу выразить огромную благодарность Александру за выполненную работу! Все было сделано четко и в срок! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$120
10 баллов
12 лет назад
Работа прошла успешно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хорошая работа! А главное все в срок! Претензий нет. Спасибо!