Добрый вечер! На данный момент есть полностью рабочий лендинг на самописном движке на базе zend framework. На лендинге есть стандартный javascript слайдер-листалка (функционал администратора в админке: добавление/удаление слайда, фотки к нему, подписи, скрытие слайда, изменение очередности показа ...