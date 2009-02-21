SOTWeb

Алексей Илов SOTWeb

 
41 годРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Отладить слайдер

    Добрый вечер! На данный момент есть полностью рабочий лендинг на самописном движке на базе zend framework. На лендинге есть стандартный javascript слайдер-листалка (функционал администратора в админке: добавление/удаление слайда, фотки к нему, подписи, скрытие слайда, изменение очередности показа ...

    Javascript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется дизайнер в офис, Москва

    $2500

    Неспешно, в течение 4-6 недель, веб-студия подбирает дизайнера для постоянной работы в офисе, г. Москва, м.Южная. Обязательные требования: - отличное владение графическими пакетами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator (на крайняк Сorel Draw) - умение делать наброски и эскизы от ...

    Дизайн сайтаHTMLFlashIllustratorPhotoshop
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение сайта веб-студии

    Для тесного сотрудничества с веб-студией в Москве подбирается SEO-специалист или команда. Профиль студии - разработка сайтов. Требуется продвигать сайт студии - набор фраз достаточно стандартный для данной области. Особенности заключаются в том, чтобы двигать сайт по ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад