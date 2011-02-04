Веб-программирование, прикладное программирование

Языки программирования и технологии:

Прикладное и системное программирование: C (DOS, Linux, WinAPI), C++ (ООП, основы STL, основы QT), Object Pascal (Delphi + VCL), Assembler (TASM, MASM)

Веб-программирование: HTML + CSS (основы вёрстки и оформления), JavaScript (jQuery, AJAX), PHP + MySQL (goDB)

Скрипты: bash, bat

CMS: ModX

Образование:

Изучаю компьютерные науки на протяжении 8 лет.

Закончил Донецкий национальный технический университет, специальность "Системное программирование". Ступень - бакалавр.

Обучаясь в университете, самостоятельно осваивал веб-программирование.

Заинтересован в использовании полученных знаний на практике, а также в участии в реальных проектах и получении опыта.