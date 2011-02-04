Веб-программирование, прикладное программирование
Языки программирования и технологии:
Прикладное и системное программирование: C (DOS, Linux, WinAPI), C++ (ООП, основы STL, основы QT), Object Pascal (Delphi + VCL), Assembler (TASM, MASM)
Веб-программирование: HTML + CSS (основы вёрстки и оформления), JavaScript (jQuery, AJAX), PHP + MySQL (goDB)
Скрипты: bash, bat
CMS: ModX
Образование:
Изучаю компьютерные науки на протяжении 8 лет.
Закончил Донецкий национальный технический университет, специальность "Системное программирование". Ступень - бакалавр.
Обучаясь в университете, самостоятельно осваивал веб-программирование.
Заинтересован в использовании полученных знаний на практике, а также в участии в реальных проектах и получении опыта.
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
14 лет назад
WordPress
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга