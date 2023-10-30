Fullstack-дизайнер
Всем привет, меня зовут Максим. Я fullstack-дизайнер✊, проектирую, отрисовываю и пишу дизайн сложных интерфейсов, в данной сфере более 8 лет. Основное направление: проектирование и дизайн CRM систем, SaaS сервисов, админских кабинетов, пользовательских интерфейсов, продуктовый дизайн.
Работаю над созданием практичных дизайн систем, так же исправляю имеющиеся ситемы и UI-kit. Также помогу превратить вашу идею в работающий продукт, благодаря моим навыкам в разработке мобильных и веб приложений: Flutter, Java, Swift, React.js.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Бензин в мобильном (Mobile App)нет просмотров
- Нотариат (Saas service)нет просмотров
- Fitly (Mobile App)нет просмотров
- Foodly (Mobile App)нет просмотров
- Foodly (Landing Page)нет просмотров
Дизайн мобильных приложений
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$20/час
от $100от 1 дня
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Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга