Fullstack-дизайнер

Всем привет, меня зовут Максим. Я fullstack-дизайнер✊, проектирую, отрисовываю и пишу дизайн сложных интерфейсов, в данной сфере более 8 лет. Основное направление: проектирование и дизайн CRM систем, SaaS сервисов, админских кабинетов, пользовательских интерфейсов, продуктовый дизайн.



Работаю над созданием практичных дизайн систем, так же исправляю имеющиеся ситемы и UI-kit. Также помогу превратить вашу идею в работающий продукт, благодаря моим навыкам в разработке мобильных и веб приложений: Flutter, Java, Swift, React.js.