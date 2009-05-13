Всем привет !Немного о себе -----------------------

Знание------- Photoshop

------- After effects

---------Premiere и др............

(корректировка фотографий, создание видео роликов а также если нужно композ с 3d то можно подключить друзей ). стаж есть в домашних условиях ,обучался в Компьютерной Академии ,а в общем практика в домашних условиях .Есть портфолио.

----------------------------------------------------------------spirit_tsunami.