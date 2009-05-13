----------------------------------------------------------------spirit_tsunami.

Артем Овдейчук SPIRIT_TSUNAMISPIRIT_TSUNAMI
43 годаУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Всем привет !Немного о себе -----------------------
Знание------- Photoshop
------- After effects
---------Premiere и др............
(корректировка фотографий, создание видео роликов а также если нужно композ с 3d то можно подключить друзей ). стаж есть в домашних условиях ,обучался в Компьютерной Академии ,а в общем практика в домашних условиях .Есть портфолио.
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