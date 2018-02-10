SPPrometeiPlus

Необходимо поиск хороших текстов зарубежных, их перевод и размещение на сайте компании. Тематика строительная. Пять статей в неделю. Специалист нужен на зарплату, по договору. Оклад 15 000 рублей. ...
Рерайтинг9 заявок
Закрыт
7 лет назад
Необходимо поиск хороших текстов зарубежных, их перевод и размещение на сайте компании. Тематика строительная. Пять статей в неделю. Специалист нужен на зарплату, по договору. Оклад 15 000 рублей. ...
Нужен контент менеджер. Цель: заполнение интернет каталогов предприятий информацией о нашей компанией. Выполнение: ежедневное выполнение с отчетами. Оплата: оплата каждые две недели по договору.