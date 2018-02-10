SPPrometeiPlus

Юрий SPPrometeiPlus

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Строительно-монтажная компания

  • Нужен рерайтер (перевод статей с иностранных сайтов)

    Необходимо поиск хороших текстов зарубежных, их перевод и размещение на сайте компании. Тематика строительная. Пять статей в неделю. Специалист нужен на зарплату, по договору. Оклад 15 000 рублей. ...

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Контент-менеджер

    Нужен контент менеджер. Цель: заполнение интернет каталогов предприятий информацией о нашей компанией. Выполнение: ежедневное выполнение с отчетами. Оплата: оплата каждые две недели по договору.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад