«SRO-RF» – помогает клиентам в оформлении специального пропуска СРО.
Мы оказываем комплексную поддержку фирмам в сфере лицензирования, а также помогаем клиентам вступать в саморегулируемые организации и расширять сферу деятельности в области строительных услуг.
Наличие членства в саморегулируемой организации строителей – необходимое условие для
функционирования строительной компании. Поскольку репутация саморегулируемой
организации играет крайне важную роль в успешности компании, подходит к ее
выбору необходимо особенно тщательно.
«SRO-RF» поможет вам сориентироваться и сделать оптимальный выбор.
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