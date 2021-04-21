«SRO-RF» – помогает клиентам в оформлении специального пропуска СРО.

Мы оказываем комплексную поддержку фирмам в сфере лицензирования, а также помогаем клиентам вступать в саморегулируемые организации и расширять сферу деятельности в области строительных услуг.

Наличие членства в саморегулируемой организации строителей – необходимое условие для

функционирования строительной компании. Поскольку репутация саморегулируемой

организации играет крайне важную роль в успешности компании, подходит к ее

выбору необходимо особенно тщательно.

«SRO-RF» поможет вам сориентироваться и сделать оптимальный выбор.