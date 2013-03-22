Образование: Неполное высшее
Запорожский национальный технический университет
Специальность: Управление персоналом и экономика труда
На данный момент продолжаю обучение.
Пишу грамотно, быстро с четким соблюдением сроков и требований заказчика.
Уверенный пользователь MC Offise
Пишу и читаю на литературных встречах собственные произведения.
Постоянно занимаюсь саморазвитием, изучаю разные стороны нашей жизни, т.е. могу писать на любую тематику.
Занимаюсь более полугода в театральной студии «Образ»
Практически постоянно в сети, заказы будут выполнены гарантированно в срок.
Одно из моих произведений:
Без ваших «если»
Если души — океанами,
то твоя — очередная лужа.
Мысли вечно пьяными
в квартире стужа.
Если чувства — странами,
то твои — забытая Эфиопия,
где улицы туманами,
бытие мечты - утопия.
Если люди — птицами,
то ты — черным вороном.
Толпы воротят лицами,
плюют в твою сторону.
Если оставить все «если»
Ты — моё мерило, идеал.
Я буду лодкой, прими
к себе на причал.