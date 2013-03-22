Рерайтер, копирайтер

Образование: Неполное высшее

Запорожский национальный технический университет

Специальность: Управление персоналом и экономика труда

На данный момент продолжаю обучение.

Пишу грамотно, быстро с четким соблюдением сроков и требований заказчика.

Уверенный пользователь MC Offise

Пишу и читаю на литературных встречах собственные произведения.

Постоянно занимаюсь саморазвитием, изучаю разные стороны нашей жизни, т.е. могу писать на любую тематику.

Занимаюсь более полугода в театральной студии «Образ»

Практически постоянно в сети, заказы будут выполнены гарантированно в срок.

Одно из моих произведений:

Без ваших «если»

Если души — океанами,

то твоя — очередная лужа.

Мысли вечно пьяными

в квартире стужа.

Если чувства — странами,

то твои — забытая Эфиопия,

где улицы туманами,

бытие мечты - утопия.

Если люди — птицами,

то ты — черным вороном.

Толпы воротят лицами,

плюют в твою сторону.

Если оставить все «если»

Ты — моё мерило, идеал.

Я буду лодкой, прими

к себе на причал.