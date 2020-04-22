SRuslan240676

#вебдизайн #помогу #ищуклиентов #webdesign #tilda #тильдаЗдравствуйте, я хочу,чтобы ваш сайт был конверсионным и ,чтобы вашим продуктом восхищались. Меня зовут Лиана и я менеджер для веб-дизайнера - верстальщикаМой заказчик занимается созданием:▫лендингов▫полноценных сайтов▫гайдов▫чек-листов⠀⠀Что входит в стоимость? ⬇⠀✔В течение всего создания продукта мы с вами поддерживаем связь✔Вы утверждаете каждый этап✔Собираю все в zero-блоках✔Сборка сайта на конструкторе Tilda✔Сборка гайдов и чек-листов на конструкторе Canva✔Строгое соблюдение ТЗ✔Выполнение задачи в срок✔Индивидуальный дизайн⠀1.Анализ конкурентов2.Функционирующий сайт на Тilda3.Подключение дополнительного функционал(CRM)⠀Стоимость листа гайда или чек-листа - 200 р⠀Стоимость готового лендинга- 5000руб⠀Сроки выполнения- 2-4 дней (взависимости от сложности задачи)⠀Стоимость полноценного сайта от 8000р. (в зависимости от сложности)⠀Буду рада нашему сотрудничеству! ❤