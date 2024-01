Senior Developer

-языки программирования:

C, asm x86/x64, C++ (+STL, ATL, WTL, MFC), C#, delphi/fps (+VCL), VB/VBA/VB.NET

-основная IDE:

Visual Studio 2008, изредка продукция Borland и др

-платформы:

вся 32-разрядная линейка xNT, влючая Vista и Server 2008, а так же 64 и 16 разрядные версии NT, 9x, 3.x

превосходное знание архитектуры NT, win32api, native api

есть опыт разработки под DOS, Linux

-ООП:

владею объектными моделями C++, C#, delphi, отличные знания COM и расширений

-графические технологии:

основные связки D3D10 + C++ + HLSL и XNA + C# + HLSL, так же работаю с D3D9, SDL, GDI, GDI+, CUDA

опыт разработки кодеков под DS и Media Foundation

-оптимизация:

работа с Intel vTune, AMD AQ Time, AMD CodeAnalyst, ориентируюзь на векторизацию,

в частности использование SIMD расширений (MMX/SSE/SSE2/SSE3/SSSE3/SSE4.1)

-командная разработка:

Team Foundation Server, Subversion

-методологии:

MSF, eXP, UML

-математическая база:

превосходные знания линейной алгебры и математического анализа

-офисное ПО:

сертифицированный специалист по продуктам линейки Microsoft Office:

Microsoft Office Excel, Microsoft Office SharePoint Server 2007

-иностранные языки:

свободное чтение технической документации, базовые разговорные наыыки, отличные комментарии к коду

-Web:

в принципе не занимаюсь, но есть опыт PHP, так же прошел курс ASP.NET, само собой XML, HTML, CSS

-опыт работы:

2007 - администратор в центральном отделении "Почта России"

2008 - разработчик декодеров (кодеков) в Elecard Ltd (http://elecard.com)

в данный момент занимаюсь разработкой закрытого проекта Codename Hazard (RTS),

конкретно графической составляющей

-личные качества:

гибкое и нестандартное мышление, интерес к новым технологиям,

желание постоянно развиваться и получать опыт интересной работы

при необходимости предоставляю скриншоты и примеры кода