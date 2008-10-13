Senior Developer
-языки программирования:
C, asm x86/x64, C++ (+STL, ATL, WTL, MFC), C#, delphi/fps (+VCL), VB/VBA/VB.NET
-основная IDE:
Visual Studio 2008, изредка продукция Borland и др
-платформы:
вся 32-разрядная линейка xNT, влючая Vista и Server 2008, а так же 64 и 16 разрядные версии NT, 9x, 3.x
превосходное знание архитектуры NT, win32api, native api
есть опыт разработки под DOS, Linux
-ООП:
владею объектными моделями C++, C#, delphi, отличные знания COM и расширений
-графические технологии:
основные связки D3D10 + C++ + HLSL и XNA + C# + HLSL, так же работаю с D3D9, SDL, GDI, GDI+, CUDA
опыт разработки кодеков под DS и Media Foundation
-оптимизация:
работа с Intel vTune, AMD AQ Time, AMD CodeAnalyst, ориентируюзь на векторизацию,
в частности использование SIMD расширений (MMX/SSE/SSE2/SSE3/SSSE3/SSE4.1)
-командная разработка:
Team Foundation Server, Subversion
-методологии:
MSF, eXP, UML
-математическая база:
превосходные знания линейной алгебры и математического анализа
-офисное ПО:
сертифицированный специалист по продуктам линейки Microsoft Office:
Microsoft Office Excel, Microsoft Office SharePoint Server 2007
-иностранные языки:
свободное чтение технической документации, базовые разговорные наыыки, отличные комментарии к коду
-Web:
в принципе не занимаюсь, но есть опыт PHP, так же прошел курс ASP.NET, само собой XML, HTML, CSS
-опыт работы:
2007 - администратор в центральном отделении "Почта России"
2008 - разработчик декодеров (кодеков) в Elecard Ltd (http://elecard.com)
в данный момент занимаюсь разработкой закрытого проекта Codename Hazard (RTS),
конкретно графической составляющей
-личные качества:
гибкое и нестандартное мышление, интерес к новым технологиям,
желание постоянно развиваться и получать опыт интересной работы
при необходимости предоставляю скриншоты и примеры кода