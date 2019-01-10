Звукорежиссёр, композитор, диктор, небольшая студия звукозаписи.
Приветствую.
Я звукорежиссёр со своей небольшой студией звукозаписи.
Могу выполнить любую работу связанную со звуком и музыкой.
Всевозможная обработка аудио материалов: чистка от шумов, монтаж, художественная обработка, тюнинг вокала и многое другое.
Написание музыки на заказ в разных жанрах. А также услуги диктора: озвучка, аудиоролики под ключ.
Опыт более 10 лет.
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Портфолио
- Художественная обработка123 просмотра
- Услуги диктора, озвучка, аудиоролики.124 просмотра
- Hip-Hop музыка и прочие подобные жанры111 просмотров
- Лёгкая фоновая музыка172 просмотра
- Оркестровая музыка132 просмотра