Звукорежиссёр, композитор, диктор, небольшая студия звукозаписи.

Приветствую.

Я звукорежиссёр со своей небольшой студией звукозаписи.

Могу выполнить любую работу связанную со звуком и музыкой.

Всевозможная обработка аудио материалов: чистка от шумов, монтаж, художественная обработка, тюнинг вокала и многое другое.

Написание музыки на заказ в разных жанрах. А также услуги диктора: озвучка, аудиоролики под ключ.

Опыт более 10 лет.