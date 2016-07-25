SSSSSyyyyaaavva

Вячеслав SSSSSyyyyaaavva

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Программирования siemens bms,schneider smart structure

- разработка алгоритма управления оборудованием; 

- программирование контроллеров; 

- организация и конфигурирование сети контроллеров и АРМ; 

- программирование рабочей станции диспетчера; 

- поддержка работающих объектов (при наличии backup системы). 

Контроллеры Siemens: PXC..., RMU...(Sinco), TRA.Интеграция LON, ModBus, KNX. Разработка Scada Desigo Insight (графический пользовательский интерфейс), программирование сервер-сайт компонентов.  

Контроллеры Schneider Smart Structure, Разработка Scada Smart Structure EnterPrise server, WorkStation.