SSSSSyyyyaaavva

Программирования siemens bms,schneider smart structure
- разработка алгоритма управления оборудованием;
- программирование контроллеров;
- организация и конфигурирование сети контроллеров и АРМ;
- программирование рабочей станции диспетчера;
- поддержка работающих объектов (при наличии backup системы).
Контроллеры Siemens: PXC..., RMU...(Sinco), TRA.Интеграция LON, ModBus, KNX. Разработка Scada Desigo Insight (графический пользовательский интерфейс), программирование сервер-сайт компонентов.
Контроллеры Schneider Smart Structure, Разработка Scada Smart Structure EnterPrise server, WorkStation.