ST-RSYa-Reklama

Контекстная реклама. Рекламная Сеть Яндекса (РСЯ)

Меня зовут Сергей Ткач. Я специалист по интернет-рекламе в Рекламной Сети Яндекса.Готов организовать рекламу Вашему продукту и тем самым привлечь потенциальных клиентов и покупателей для вашего бизнеса. Могу провести аудит вашего сайта (лендинга), от качества наполнения которого тоже зависит, конверсия, количество заказов!Настрою тестовую рекламную кампанию за 1500 руб! Для определения, с минимальным бюджетом, сколько будет стоить заказ с сайта.По результатам продолжим наше сотрудничество.Жду от Вас ответа.С уважением Сергей Ткач.