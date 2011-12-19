Счастье достается тому, кто много трудится.

Буду рад помочь Вам в таком нелегком деле как написание выпускной квалификационной работы (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлению Радиотехника. Разумеется, все знать невозможно, поэтому озвучу только те области знаний в которых я действительно квалифицирован:

- Цифровая обработка сигналов, имеется в виду именно в радиотехнике. Обработка звука и изображений - увы, не мой конек.

- Цифровые приемо-передающие устройства.

- Цифровая связь.

В чем я Вам не помогу: выполнить лабораторную, реферат, курсовую. Почему? Потому что хочу иметь дело с небольшим количеством серъезных заказов, а не с сотнями несеръезных.

На данный момент портфолио отсутствует, однако, чтобы хоть как-то подтвердить свою квалификацию, приведу небольшой список заслуг:

- Диплом о высшем образовании с отличием. Присуждена степень магистра техники и технологии по специальности "Радиотехника".

- Награжден медалью министерства образования за лучшую научную работу.

- Второе место в конкурсе научных работ Российского научного-технического общества радиотехники, электроники и связи им. А.С. Попова.

- Третье место во всероссийской олимпиаде по радиотехнике.

- Лауреат всероссийского конкурса «Студенты, аспиранты и молодые ученые - малому наукоемкому бизнесу, Ползуновские гранты».

- Имеется 12 научных публикаций в различных изданиях (от сборников трудов региональных конференций до научных изданий, включенных в перечень ВАК).

При необходимости вышлю все необходимые сканы.