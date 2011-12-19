Буду рад помочь Вам в таком нелегком деле как написание выпускной квалификационной работы (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлению Радиотехника. Разумеется, все знать невозможно, поэтому озвучу только те области знаний в которых я действительно квалифицирован:
- Цифровая обработка сигналов, имеется в виду именно в радиотехнике. Обработка звука и изображений - увы, не мой конек.
- Цифровые приемо-передающие устройства.
- Цифровая связь.
В чем я Вам не помогу: выполнить лабораторную, реферат, курсовую. Почему? Потому что хочу иметь дело с небольшим количеством серъезных заказов, а не с сотнями несеръезных.
На данный момент портфолио отсутствует, однако, чтобы хоть как-то подтвердить свою квалификацию, приведу небольшой список заслуг:
- Диплом о высшем образовании с отличием. Присуждена степень магистра техники и технологии по специальности "Радиотехника".
- Награжден медалью министерства образования за лучшую научную работу.
- Второе место в конкурсе научных работ Российского научного-технического общества радиотехники, электроники и связи им. А.С. Попова.
- Третье место во всероссийской олимпиаде по радиотехнике.
- Лауреат всероссийского конкурса «Студенты, аспиранты и молодые ученые - малому наукоемкому бизнесу, Ползуновские гранты».
- Имеется 12 научных публикаций в различных изданиях (от сборников трудов региональных конференций до научных изданий, включенных в перечень ВАК).
При необходимости вышлю все необходимые сканы.