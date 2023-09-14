КТО Я?
Привет! Меня зовут Степан, и я страстно увлечен созданием уникальных логотипов и работы с шрифтами. Моя миссия - помочь вашему бренду выделиться из толпы. С более чем 2 лет опыта в этой области, я гарантирую креативные и высококачественные решения, которые подчеркнут уникальность вашего бизнеса. Давайте вместе создадим логотип, который будет идеально соответствовать вашим потребностям и задачам бренда. С нетерпением жду сотрудничества!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- МОИ САМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ1 просмотр
- ЛОГОТИП ДЛЯ КОМПАНИЙ3 просмотра
- Логотип 31 просмотр
- Логотип 2нет просмотров
- Логотип 1нет просмотров