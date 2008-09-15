Навыки работы с компьютером:
- Windows XP/Vista/7 на уровне опытного пользователя;
- программы Microsoft Word, Excel и т.д. на уровне опытного пользователя;
- Internet на уровне опытного пользователя;
- разработка рекламных макетов с использованием Photoshop.
Образование: высшее
2004-2008 Экономическая Академия. Факультет: " Бизнеса и делового администрирования ". Специальность: "Маркетинг и логистика".
Опыт работы:
15.09.2008 - 01.03.2012: Издательский дом “Премьер” г. Харьков. На должности менеджера по рекламе в журнал «АвтоПремьер». Обязанности:
-составление различной финансовой документации (выставление счетов, составление актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов-фактур и т. д.);
-участие в профильных выстовках;
-умение грамотно и быстро провести презентацию рекламируемого товара или услуги;
-оперативно и тактично отвечать на запросы потенциальных клиентов по телефону и электронной почте;
-составление коммерческих предложений потенциальным рекламодателям;
-встречи и проведение переговоров с потенциальными заказчиками;
-выяснение потребностей, пожеланий, проблем клиентов;
-заключение договоров с клиентами;
-составление различной финансовой документации (выставление счетов, составление актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов-фактур и т. д.);
-развитие и поддержание отношений с клиентами.
-Отслеживание всего рекламного процесса для клиента от начала и до конца: показ клиенту рекламного макета или эскиза, согласование деталей с дизайнерами и клиентами, утверждение рекламного макета. И т.д.
Владение языками:
- английский - Elementary (практика 4 месяца в США);
- украинский на уровне чтения и перевода без словаря;
- болгарский на уровне чтения и перевода без словаря.