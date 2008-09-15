Навыки работы с компьютером:

- Windows XP/Vista/7 на уровне опытного пользователя;

- программы Microsoft Word, Excel и т.д. на уровне опытного пользователя;

- Internet на уровне опытного пользователя;

- разработка рекламных макетов с использованием Photoshop.

Образование: высшее

2004-2008 Экономическая Академия. Факультет: " Бизнеса и делового администрирования ". Специальность: "Маркетинг и логистика".

Опыт работы:

15.09.2008 - 01.03.2012: Издательский дом “Премьер” г. Харьков. На должности менеджера по рекламе в журнал «АвтоПремьер». Обязанности:

-составление различной финансовой документации (выставление счетов, составление актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов-фактур и т. д.);

-участие в профильных выстовках;

-умение грамотно и быстро провести презентацию рекламируемого товара или услуги;

-оперативно и тактично отвечать на запросы потенциальных клиентов по телефону и электронной почте;

-составление коммерческих предложений потенциальным рекламодателям;

-встречи и проведение переговоров с потенциальными заказчиками;

-выяснение потребностей, пожеланий, проблем клиентов;

-заключение договоров с клиентами;

-составление различной финансовой документации (выставление счетов, составление актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов-фактур и т. д.);

-развитие и поддержание отношений с клиентами.

-Отслеживание всего рекламного процесса для клиента от начала и до конца: показ клиенту рекламного макета или эскиза, согласование деталей с дизайнерами и клиентами, утверждение рекламного макета. И т.д.

Владение языками:

- английский - Elementary (практика 4 месяца в США);

- украинский на уровне чтения и перевода без словаря;

- болгарский на уровне чтения и перевода без словаря.