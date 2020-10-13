STalkerSHo

Шохрух Фарзинов STalkerSHo

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Графический дизайнер под прикрытием.

Возраст: 18

Пол: мужской

Семейное положение: не женат

Город: Фергана

Обязанности:

- создание авторских логотипов,

- обработка фото 

- превью для ютуб канала

- анализ вашего материала,

- подбор подходящего набора слоев,

Дизайнерская работа производиться с помощью программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom.

Владение иностранными языками:

- Русский язык - свободно

- Узбекский язык - свободно

- Японский язык - на уровне N-4

- Английский язык - на уровне Elementary

Профессиональные навыки и знания:

Офисные программы: MS Office – Word, Excel, Power Point

Internet – опытный пользователь.

Дополнительные сведения:

Инициативность, целеустремленность, ответственность, настойчивость, активность, эмоциональная устойчивость, стремление повышать свой профессиональный уровень.

В данный момент среди моих увлечений: Программирования, японский язык,

Фотографировать.