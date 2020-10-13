STalkerSHo

Возраст: 18
Пол: мужской
Семейное положение: не женат
Город: Фергана
Обязанности:
- создание авторских логотипов,
- обработка фото
- превью для ютуб канала
- анализ вашего материала,
- подбор подходящего набора слоев,
Дизайнерская работа производиться с помощью программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom.
Владение иностранными языками:
- Русский язык - свободно
- Узбекский язык - свободно
- Японский язык - на уровне N-4
- Английский язык - на уровне Elementary
Профессиональные навыки и знания:
Офисные программы: MS Office – Word, Excel, Power Point
Internet – опытный пользователь.
Дополнительные сведения:
Инициативность, целеустремленность, ответственность, настойчивость, активность, эмоциональная устойчивость, стремление повышать свой профессиональный уровень.
В данный момент среди моих увлечений: Программирования, японский язык,