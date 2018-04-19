Тексты/мониторинг/транскрибация/перевод
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Проживаю в Санкт-Петербурге.
Окончила Санкт-Петербургский университет культуры и искусств по
специальности "Информатик в сфере социальных коммуникаций". Имею диплом о
дополнительном к высшему образовании по специальности "Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации" (английский язык). Присутствуют
базовые знания испанского языка.
Имею пятилетний опыт работы в сфере мониторинга СМИ.
Опыт расшифровки аудио/видео. Опыт распознавания текстов.
Владею ПК на высоком уровне, программами пакета MS Office, Adobe Photoshop.
Готова к сотрудничеству.
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