Тексты/мониторинг/транскрибация/перевод

Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Проживаю в Санкт-Петербурге.

Окончила Санкт-Петербургский университет культуры и искусств по

специальности "Информатик в сфере социальных коммуникаций". Имею диплом о

дополнительном к высшему образовании по специальности "Переводчик в

сфере профессиональной коммуникации" (английский язык). Присутствуют

базовые знания испанского языка.

Имею пятилетний опыт работы в сфере мониторинга СМИ.

Опыт расшифровки аудио/видео. Опыт распознавания текстов.

Владею ПК на высоком уровне, программами пакета MS Office, Adobe Photoshop.

Готова к сотрудничеству.