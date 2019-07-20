Настройка и ведение контекстной рекламы в рекламной сети Яндекса.

Меня зовут Валерий Сапожников.

Я начинающий специалист в интернет-рекламе рекламной сетиЯндекса.

Я прошел один из самых удачных, на мой взгляд, курсов поинтернет рекламе, успешно изучил самые современные технологии рекламы и готов

внедрить их для Вас.

Предлагаю Вам настроить и интернет рекламу Вашего сайтапрактически только за отзыв.

Но при этом выложусь по полной, поскольку это в первуюочередь в моих интересах.

Давайте обсудим детальнее, уверен, жалеть Вам не придется.

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