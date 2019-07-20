Настройка и ведение контекстной рекламы в рекламной сети Яндекса.
Меня зовут Валерий Сапожников.
Я начинающий специалист в интернет-рекламе рекламной сетиЯндекса.
Я прошел один из самых удачных, на мой взгляд, курсов поинтернет рекламе, успешно изучил самые современные технологии рекламы и готов
внедрить их для Вас.
Предлагаю Вам настроить и интернет рекламу Вашего сайтапрактически только за отзыв.
Но при этом выложусь по полной, поскольку это в первуюочередь в моих интересах.
Давайте обсудим детальнее, уверен, жалеть Вам не придется.
Действие аккаунта приостановлено!